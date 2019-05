Governo e UNITA em discussão sobre os restos mortais de Savimbi

Centenas de apoiantes da UNITA exigiam esta terça-feira no aeroporto do Cuíto, província do Bié, a entrega dos restos mortais do fundador do partido, Jonas Savimbi, transladados do cemitério do Luena onde estava enterrado desde a sua morte em combate, em Fevereiro de 2002, tal como os dirigentes do partido do Galo Negro garantem que ficou acordado com o Governo angolano.

A direcção da UNITA, com o seu presidente, Isaías Samakuva, esperaram em vão pela entrega no aeroporto Joaquim Kapango, junto dos familiares de Savimbi e dos jornalistas convidados pelo partido para assistir à cerimónia. Só apareceu o ministro de Estado Pedro Sebastião, sem os restos mortais e de fugida – refere a UNITA que nem sequer parou para cumprimentar os dirigentes do partido. Chegou 15 minutos depois do avião de jornalistas vindo de Luanda e rapidamente embarcou num dos quatro helicópteros que estavam na pista em direcção ao Andulo.

“É uma humilhação, uma vez que nem sequer se dignou a cumprimentar a direcção a UNITA e foi directamente, ao que pensamos, para o Andulo, onde aparentemente os restos mortais de Jonas Savimbi irão ser entregues vindos directamente do Luena. Não sabemos a quem. Quer a direcção da UNITA, quer sobretudo todos os familiares estão aqui no aeroporto do Cuíto”, disse Álvaro Chik Wamanga, coordenador da comissão para as exéquias, citado pela agência Lusa.

No diz que disse deste processo rocambolesco que se vem arrastando há meses e até já teve data marcada para a cerimónia, a 4 de Abril, adiada por faltar a confirmação dos testes de ADN encomendados pela família e o partido a um laboratório na África do Sul, o Governo, através de Pedro Sebastião, acusou o principal partido da oposição de ter um programa paralelo que não se concretizará.

“Caso a UNITA não receba os restos mortais [no Andulo], estes serão confiados à guarda de um oficial de uma unidade militar mais próxima, até que a família e o partido os forem resgatar”, referiu Pedro Sebastião, citado pelo Novo Jornal.

Chik Wakamanga recebeu a indicação que o Governo pretende realizar as exéquias de Jonas Savimbi esta quarta-feira no Andulo e não no dia 1 de Junho como chegou a estar marcado.

Diz a UNITA que o acordado pela comissão tripartida entre o Governo, a UNITA e a família do líder histórico do Galo Negro era que os restos mortais seriam entregues esta terça-feira de manhã no Luena, algo que o próprio Executivo angolano alterou para o Cuíto, para afinal acabar por os levar para o Andulo.

Wakamanga afirma que se trata de “manobras do MPLA e do Governo” para “boicotar” as cerimónias que a UNITA conta que atraia milhares de pessoas ao Andulo e ao cemitério da família Savimbi, na aldeia do Lopitanga, onde os restos mortais serão enterrados.