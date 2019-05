Dois mortos, incluindo uma criança, em ataque à faca no Japão

Uma criança de onze anos e um homem de 39 anos foram as vítimas mortais de um ataque à faca no Japão esta terça-feira de manhã (noite de segunda-feira em Portugal continental), que deixou ainda outros 16 feridos, na sua maioria alunos de uma escola primária.

O autor do ataque, identificado como um homem quinquagenário, foi detido depois de se ter ferido a si próprio com a faca, acabando por morrer.

As vítimas estavam numa paragem de autocarro em Kawasaki, a sul de Tóquio, enquanto aguardavam o transporte escolar para o colégio católico que frequentavam, quando um homem se aproximou e começou a esfaqueá-las. Algumas testemunhas dizem que o suspeito usava óculos e tinha facas nas duas mãos.

“Ouvi crianças a gritar ‘tenho medo’, e depois vi um homem com facas a gritar ‘vou matar-vos’”, disse Toshichika Ishii, citada pelo Japan Times.

Foi feita uma chamada de emergência para o local do ataque às 7h44 (23h44 em Portugal continental), diz a AFP, citando os bombeiros de Kawasaki.

A polícia desconhece ainda a motivação do autor do ataque. O pior episódio deste género na História recente do Japão – onde a taxa de crimes violentos é muito baixa – ocorreu em Julho de 2016, quando um antigo funcionário de uma casa de repouso para pessoas com deficiência matou 19 pessoas à facada.