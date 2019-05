Incêndio em Ponte de Lima junto à A3 e A27 já foi dominado

Um incêndio deflagrou na tarde desta terça-feira numa zona de mato em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, e está a ameaçar a A3 e a A27, disse ao PÚBLICO uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima.

Segundo a mesma, estão neste momento no local a combater as chamas um total de 26 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima que contam também com a colaboração dos bombeiros de Ponte da Barca. Também se encontra no local uma equipa do GIPS (Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro) da GNR.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o incêndio, de “dimensões médias”, foi dominado por volta das 15h30 desta terça-feira. As chamadas estiveram próximas das portagens do nó da A3, em Ponte de Lima, mas não ameaçaram habitações.

Para já, ainda não são conhecidas as causas do incêndio.