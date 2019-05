Festival vai pôr a Baixa da Banheira ao som de Blues

A 8ª edição do BB Blues Fest, que decorre de 30 de Maio a 2 de Junho, promete ser a melhor de sempre do festival que já colocou a vila da Baixa da Banheira, na Moita, distrito de Setúbal, no mapa para os amantes deste estilo musical em Portugal e na Europa.

Vão ser quatro dias com o melhor do blues nacional e estrangeiro, com a banda portuguesa mais reconhecida, a mais badalada do mundo na actualidade, duas estreias absolutas em Portugal de grandes nomes do panorama internacional e três nomeados para a ultima edição dos Blues Music Awards, dois dos quais vencedores na gala deste mês da Blues Foundation.

O concerto principal do BB Blues Fest deste ano é com a Nick Moss Band, que fecha a noite de sábado, 1 de Junho, em estreia absoluta em Portugal. A banda integra dois vencedores dos Blues Music Awards. No passado dia 9, Nick Moss foi aclamado como Tradicional Blues Male Artist enquanto Dennis Gruenling foi reconhecido como Best Instrumentalist – Harmónica.

O grupo de Nick Moss, que além do reconhecido guitarrista norte-americano, integra Dennis Gruenling, na harmónica e voz, e Rodrigo Mantovani, no baixo, é considerada a banda de blues do momento.

Da primeira edição para amigos aos cinco mil espectadores Dúlio Canário, 48 anos, engenheiro electromecânico no sector automóvel e Rui Guerreiro, 46, director comercial no ramo segurador, são a alma do BB Blues Fest e os fundadores da associação organizadora. Nunca trabalharam na área da música mas rapidamente ganharam o conhecimento necessário à gestão e promoção de um evento deste tipo. São amigos de escola que, ao reencontraram-se 20 anos depois, descobrem que tem em comum uma enorme paixão pelos Blues e decidem tentar realizar o sonho de organizar um festival em Portugal. Fizeram-no, na sua terra, a Baixa da Banheira, depois de terem garantido o apoio da Câmara Municipal da Moita, que acreditou no evento desde o início e que se mantém como parceiro, a par da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira. “Quando começámos havia talvez mais dois festivais de blues em Portugal, hoje há mais de 15 um pouco por todo o país e continuam a surgir mais. Conseguimos tornar o Blues mais público, mais visível”, orgulha-se Dúlio Canário, satisfeito também com o impacto local da iniciativa. “A Baixa da Banheira é hoje considerada o epicentro dos blues em Portugal”, diz. Da primeira edição até à actual, o crescimento em assistência foi exponencial, apesar de trazer o público nacional de blues à Baixa da Banheira não ter sido tarefa fácil, apesar da vila estar localizada a apenas 25 minutos de Lisboa. “No ano zero, apenas com bandas nacionais, quem compareceu no festival foram basicamente os nossos amigos pessoais, cerca de 30 pessoas”, recorda o organizador. Após sete anos de um “trabalho árduo”, a média de espectadores das últimas edições é de cinco mil pessoas e claramente repartidas por “duas tribos”. “Temos os habitantes locais, da Baixa da Banheira e da região, que foram acompanhando o festival ao longo dos anos e ficaram fidelizados. Perceberam que os artistas tem muita qualidade, foram gostando e aparecendo. E, como o festival cresceu em notoriedade e em cartaz, passou a ter a segunda tribo, que é o público nacional, pessoas conhecedoras e apreciadoras de blues, que não abdicam de qualidade e de ver os seus artistas preferidos em solo nacional.”, explica Dúlio Canário. A Associação BB Blues Portugal promove também mensalmente uma Blues Night, no mesmo auditório do BB Blues Fest, mantendo uma programação regular que “tem um forte impacto” na fidelização de público.

Outra estreia em concertos em Portugal é a da banda de Kirk Fletcher. O extraordinário guitarrista, que foi nomeado para Contemporary Blues Álbum nos Blues Music Awards, e que é membro dos The Manish Boys, sobe ao palco do Fórum José Manuel Figueiredo, na Baixa da Banheira, na sexta-feira, dia 31, para encerrar a noite que começa com a mais reconhecida banda portuguesa.

Primeiro, a música é dos portugueses Budda Power Blues, a banda eleita para os concertos na Europa de Shirley King, filha do lendário BB King. A ‘Fifteen long years Tour’, que assinala os 15 anos de carreira da banda nacional passa pela Baixa da Banheira, porque este é um dos locais marcantes da história do grupo.

Por tudo isto, a organização, a BBBP - Associação BB Blues Portugal, diz que o cartaz deste ano, além de “excelente” é “talvez o melhor de sempre” e vem reforçar o BB Blues Fest como o “mais emblemático” dos festivais do género do país. Mesmo comparando com outros festivais de destaque em Portugal, o festival da Baixa Banheira destaca-se por ter “um público mais exigente, mais fiel e mais conhecedor de blues, e por um cartaz que prima sempre pelos melhores nomes do panorama internacional”, disse Dúlio Canário ao PÚBLICO.

“Nunca um festival de blues em Portugal teve o impacto que o BB Blues Fest já alcançou. É o mais acarinhado festival pelos amantes de blues, com inegável qualidade de nível internacional. Em termos de cartaz é o maior do país, com nomes reconhecidos e aclamados e o público mais conhecedor. O nosso público é muito exigente, conhece blues e está habituado a concertos de excelência, o que nos coloca o ónus de fazer cada vez mais e melhor”, acrescenta.

“Apostamos sempre nos melhores nomes, quer nacionais quer estrangeiros e trazemos sempre o que de melhor se faz nesta área e é isto que nos distingue dos outros festivais”, reforça, acrescentando que esta “exigência” já fez deste o festival português mais conhecido na Europa.

“A nível ibérico e mesmo europeu é actualmente um festival muito reconhecido”, refere Dúlio Canário, “sendo um dos nove festivais da Europa nomeados pela European Blues Union, organismo que rege o blues europeu, como um Awarding Festival, o que, segundo Dúlio Canário, é “um selo de qualidade”.

A BB Blues Portugal é responsável pelo processo de eleição do representante português no European Blues Challenge, evento que coloca, anualmente, e sempre num país diferente, em concurso as melhores bandas de blues europeias entre 21 países concorrentes. O European Blues Challenge 2019 foi em Portugal, em Ponta Delgada, nos Açores, e a vencedora da edição, a britânica Kyla Brox, vem à Baixa da Banheira, no dia 1 de Junho, fazer a primeira parte da noite da Nick Moss Band.

Blues à beira-Tejo

Embora o foco do BB Blues Fest seja o mundo próprio desta música, e principalmente dos seus amantes mais exigentes, o festival nasceu ligado à Baixa da Banheira, até porque as autarquias locais – Câmara da Moita e União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira – são dos seus mais antigos e importantes parceiros, e mantém essa abertura à comunidade, procurando atrair a população local.

Esse esforço traduz-se, por exemplo nos espectáculos gratuitos e dirigidos ao público em geral. Logo no primeiro dia, a 30 de Maio, o programa vai ao encontro da vila vizinha, Alhos Vedros, para um concerto de entrada livre e ao ar-livre, em plena zona residencial, na urbanização Vila Rosa, com os portugueses King Blues & Turbo Dog.

O contacto com a rua e o público é reforçado no último dia de festival, 2 de Junho, com os blues a servirem de acompanhamento a um grande picnic à beira do rio Tejo. O Blues Picnic, no Parque José Afonso, na Baixa da Banheira, promete uma tarde de domingo memorável, ao som de Dog’s Bollocks, Johnny Boy Electric Band, Elsa Frias & MaBelle Band, e BBBF All Stars.

“As pessoas entram verdadeiramente no espírito picnic, trazem farnel, estendem a toalha na relva e disfrutam da tarde ao som de boa música”, relata Dúlio Canário.

Os bilhetes, já disponíveis (a 15 euros por cada uma das noites pagas ou 20 euros para os dois dias), estão “literalmente a voar”, diz a organização, acrescentando que “ao ritmo de venda actual, a nossa expectativa é que o festival vai esgotar rapidamente”.

Programa 30 de Maio, Vila Rosa, em Alhos Vedro, 21:30 - King Blues & Turbo Dog (Entrada Livre) 31 de Maio, Auditório do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, 21:30 – Budda Power Blues, 22:45 – Kirk Fletcher 1 de Junho, Auditório do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, 21:30 – Kyla Brox, 22:45 – Nick Moss Band 2 de Junho, “Blues Picnic”, Parque José Afonso, Baixa da Banheira. 15:00 - Dog’s Bollocks, 16:00 - Johnny Boy Electric Band, 17:00 - Elsa Frias & MaBelle Band, 18:00 - BBBF All Stars