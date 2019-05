Câmara de Serpa contra fecho de escolas no concelho

A Câmara de Serpa (CDU), no distrito de Beja, acusou esta terça-feira o Governo PS de seguir “critérios cegos” ao admitir o fecho de duas escolas com pré-escolar no concelho e manifestou-se contra tal possibilidade.

Num comunicado enviado à agência Lusa, o município de Serpa referiu que foi informado pelo Ministério da Educação que a Escola Primária de A-do-Pinto (pré-escolar e primeiro ciclo), bem como o pré-escolar de Vales Mortos “podem vir a encerrar já no próximo ano lectivo”.

Segundo a autarquia alentejana, a “possibilidade levantada pelo Ministério da Educação segue “critérios cegos” e não particulariza situações como as que se vivem” nas duas aldeias, onde “o encerramento das escolas pode vir a ditar mais desertificação”.

O município manifestou-se contra o eventual fecho das duas escolas e referiu que a decisão está “nas mãos” do Ministério da Educação e “dependente do número de crianças matriculadas”.

“As escolas ainda são o grande pólo de desenvolvimento das localidades e das próprias famílias”, frisa o município, defendendo que a deslocação de crianças para estabelecimentos de pré-escolar noutras localidades “não é a melhor solução”, porque, por causa disso e por não ser de frequência obrigatória, “muitas crianças deixariam de o frequentar”.

A câmara referiu que “já se pronunciou frontalmente contra” e “tudo irá fazer para evitar” o fecho de “quaisquer níveis de ensino” nas duas escolas.

A autarquia indicou também que a vereadora da Câmara de Serpa com o pelouro da Educação, Odete Borralho, já reuniu com a Direcção de Serviços da Região do Alentejo da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), as direcções dos dois agrupamentos de escolas do concelho e os pais e encarregados de educação dos alunos das duas escolas.

A Câmara de Serpa frisa que, “apesar de não ser uma decisão sua, está contra o encerramento de escolas e outros serviços públicos que servem as populações e não irá medir esforços para os defender”.