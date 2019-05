No Ponto: Biscoitos de Valongo

Vale a pena conhecer a indústria biscoiteira de Valongo, cuja história na região remonta talvez ao século XIV. Se quiser dar por aqui um passeio e conhecer essa história, poderá seguir a Rota Histórica de Padarias e Biscoitarias de Valongo, que o município local criou. É uma boa desculpa para provar as muitíssimas variedades de biscoitos que se fazem aqui.

Na biscoitaria Joneves, há 50 anos nesta indústria, a produção continua a ter uma grande componente artesanal; ou seja, muito do trabalho envolvido nestes doces requer a paciência do gesto repetido, o toque da mão e a experiência de quem sabe fazer biscoitos. Tudo isso se nota quando abrimos um pacote e comemos um atrás de outro, de tão gulosos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fotogaleria

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, “os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal”. A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.