Braga celebra o vinho verde com um fim-de-semana de festa

A 6ª edição do Vinho Verde Fest, em Braga conta com mais expositores do que em qualquer outra edição e quer provar que a cidade é a capital dos vinhos verdes. Para o evento, que decorre de 31 de Maio a 2 de Junho, na Praça da República, são esperados mais de 50 mil visitantes, segundo avançou a organização, a cargo da Câmara Municipal de Braga e da Associação Comercial de Braga (ACB).

Durante a apresentação do evento, na segunda-feira, o presidente da Comissão de Vinhos Verdes, Manuel Pinheiro, anunciou que o Vinho Verde Fest vai a “maior festa de vinhos verdes que há na região”, uma vez que a edição no Porto não se vai realizar.

“Há um crescimento do número de expositores e produtores que querem estar presentes e mais de 150 vinhos, o que é já uma representatividade muito grande dos vinhos da região, com 48 municípios, seis distritos e Braga”, apontou o vereador do Turismo da autarquia, Altino Bessa. Segundo aquele responsável, Braga “mais uma vez, pela sua dimensão e centralidade, é a verdadeira capital do vinho verde", esperando que esta seja “a maior e melhor edição”.

Quanto a visitantes, as expectativas da organização apontam para “cerca de 50 mil”, até porque, lembrou Altino Bessa, na mesma data estará a decorrer em Braga a Expocidades (evento organizado pelo Eixo-Atlantico) e o Festival Memória do Grupo Folclórico da Universidade do Minho.

Manuel Pinheiro sublinhou que “há 15 mil produtores de vinho verde na região, sendo produzido 70 milhões de litros de vinho, que contabilizam 200 milhões de euros de negócio por ano, sendo já mais de metade para exportação”.

O certame decorre na sexta-feira e domingo entre as 16h e as 23h; no sábado as portas abrem às 12h e fecham às 00h. Inclui showcookings, um concurso de vinhos, provas de vinho comentadas e o lançamento de novas marcas. Entre os destaques do programa, a participação de chefs da região como Albano Lourenço dos Hotéis do Bom Jesus, José Vinagre do Meliá e Paulo Ramos da AESAcademy, além do lançamento de uma cerveja Cerveja da Adega de Ponte da Barca com a Letra.

As provas vínicas terão um valor de 2 euros (copo + 1 prova) ou de um euro para uma senha única. Mais informações no Facebook do evento.