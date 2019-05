Estados Unidos: um "Memorial Day" atingido pelos tornados

Na noite desta segunda-feira, no estado de Ohio ninguém conseguiu festejar o Memorial Day, o feriado nacional em homenagem aos militares norte-americanos mortos em combate. Mas algumas cidades acordaram como se estivessem em “cenário de guerra”, como disse Jeffrey Hazel, mayor da pequena cidade de Celina, citado pela CNN: “Houve casas completamente arrancadas às suas fundações, casas inteiras que desapareceram.”

Os serviços meteorológicos emitiram 36 alertas de tornado por toda a região do Midwest americano, alguns com apenas 30 minutos de diferença. Mais de cinco milhões de pessoas ficaram sem qualquer abastecimento de electricidade – em Trotwood, por exemplo, nos arredores de Dayton, todos os postes eléctricos jaziam pelo chão esta terça-feira de manhã e dos quatros abrigos sinalizados para atender os desalojados, um deles foi forçado a fechar portas mal abriu devido à queda de árvores e à falta de electricidade.

Tenley Taghi, habitante de Dayton, diz que a passagem do tornado deixou a rua onde vivia totalmente em ruínas: “Olhei para as nuvens que pareciam andar à roda, as árvores começaram a abanar de forma descontrolada. Estava abrigado num alpendre que simplesmente desapareceu”, disse à NBC.

As autoridades não confirmaram ainda o número de feridos mas alertam para perigo de inundações nos próximos dias.

Desde há uma semana que os Estados Unidos estão sob efeito de tornados: no sábado e domingo, duas pessoas morreram e 29 ficaram feridas no Oklahoma; na quarta-feira da semana passada, um tornado com ventos de mais de 260 km/h deixou três mortos no Missouri.