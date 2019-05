Partidos contrariam Banco de Portugal e querem mais informação pública

O Banco de Portugal tinha de publicar até ao final da semana passada dois relatórios com informações sobre a situação da banca nos últimos 12 anos. Publicou um - e nem esse corresponde à lei que foi aprovada e é considerado insuficiente pelos deputados dos vários partidos na Assembleia da República. Os partidos querem que seja do conhecimento público a lista dos devedores à banca e vão continuar com o braço-de-ferro com a instituição liderada por Carlos Costa.

