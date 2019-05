Avaliação bancária sobe nove euros num mês

O valor médio de avaliação bancária realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação fixou-se em 1256 euros por metro quadrado (euros/m2 ), mais nove euros do que no mês anterior, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os apartamentos continuam a ser os empreendimentos que registam maior valorização face às moradias. Relativamente ao mês anterior, o valor médio de avaliação dos apartamentos subiu 13 euros, para 1333 euros/m2 . Nas moradias, o valor médio de avaliação subiu três euros, para 1131 euros/m2 .

A nível regional, a maior subida para o conjunto da habitação registou-se na Região Autónoma da Madeira (3,0%) e a menor na Área Metropolitana de Lisboa (0,2%).

Em comparação com o período homólogo, o valor médio das avaliações cresceu 7,3%, tendo o valor de apartamentos e de moradias aumentado 8,9% e 5,3%, respectivamente. A taxa de variação homóloga mais elevada para o conjunto das avaliações verificou-se no Algarve (13,0%) e a menor na Região Autónoma dos Açores (0,9%).

De acordo com o INE, o valor mais elevado para apartamentos no mês de Abril, de acordo com a avaliação dos bancos, foi observado na região do Algarve (1691 euros/m2 ) e o mais baixo no Alentejo (1055 euros/m2 ). No caso das moradias, os valores mais elevados observaram-se no Algarve (1567 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1551 euros/m2), tendo o centro registado o valor mais baixo (991 euros/m2).