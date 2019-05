Ricardo Gouveia e “Figgy” no GolfSixes em Cascais

Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia vão unir forças para representar Portugal no GolfSixes Cascais e os dois amigos de infância desafiam os fãs a apoiarem-nos na sua demanda por mais glória para o golfe nacional.

Por ser a nação anfitriã, Portugal beneficiou de um “wild card” (convite) para participar no GolfSixes Cascais, na primeira vez que o torneio inovador de duelos em seis buracos se realiza na Europa continental, depois de duas edições de enorme sucesso em Inglaterra.

“Figgy” conquistou no ano passado o seu primeiro título no Challenge Tour, no KPMG Trophy, na Bélgica, e depois garantiu a subida ao European Tour no final da época.

Gouveia foi o n.º1 do ranking do Challenge Tour de 2015. São duas das jovens estrelas do golfe português e acontece serem os melhores amigos no circuito.

Esta dupla espera ser capaz de cativar as atenções do público português quando representar a seleção nacional de profissionais nos dias 7 e 8 de junho, No Oitavos Dunes, em Cascais.

Pedro Figueiredo, atleta do Sport Lisboa e Benfica, viveu uma brilhante carreira amadora, com êxitos na Europa e nos Estados Unidos e declarou: «Estou muito entusiasmado com o GolfSixes em Cascais. Para mais, perto de Lisboa, onde cresci e ainda vivo».

«É um torneio divertido, que revelou-se bem popular entre os jogadores e os adeptos nos seus primeiros dois anos. Não tenho dúvidas de que o público português irá adorá-lo. Espero que o Ricardo e eu possamos proporcionar bons espetáculos, para encorajar os mais jovens a praticarem golfe», acrescentou o jogador de 27 anos, da Orizonte Lisbon Golf.

Ricardo Melo Gouveia tornou-se, em 2016, no primeiro e único português a entrar no top-100 do ranking mundial e afirmou: «Estou mesmo motivado por jogar ao lado do Pedro no GolfSixes Cascais. Será a primeira vez que iremos jogar juntos desde que passámos a profissionais e tenho a certeza de que irá trazer-nos de volta alguns dos bons momentos que passámos juntos como amadores».

«Tive a sorte de jogar o GolfSixes há dois anos (ao lado de Filipe Lima), em Inglaterra, e foi uma semana muito divertida. Creio que é muito positivo para o golfe português sermos os anfitriões de um evento tão inovador e inclusivo, que apresenta jogadoras ao lado de jogadores. Será um grande torneio e espero que os fãs acorram em força», acrescentou o profissional de 27 anos, da Quinta do Lago.

O GolfSixes Cascais é uma competição com um formato inovador. As seleções competem entre si em duelos de apenas seis buracos no sistema de greensomes match play.

No ano passado quebrou-se mais uma barreira ao introduzirem-se equipas femininas e equipas mistas, bem com destaque para a formação que integrava o capitão da Ryder Cup de 2018, Thomas Bjørn, e a capitã da Solheim Cup de 2019, Catriona Matthew.

Este ano o GolfSixes em Cascais entra numa nova era ao sair pela primeira vez do Reino Unido, viajando pela primeira vez à Europa Continental, para fixar-se na belíssima costa de Cascais, mais concretamente no Oitavos Dunes, para a sua terceira edição.

O European Tour organiza o torneio em parceria com o Município de Cascais e com a agência de eventos e de media U.COM – mais conhecida em Portugal por ser uma das três entidades proprietárias do Millennium Estoril Open, o único torneio de ténis português no ATP Tour, que todos os anos se realiza no mesmo concelho.

O GolfSixes em Cascais de 2019 irá seguir o mesmo formato revolucionário de 2018, com quatro equipas beneficiárias de Wild Card – que integram estrelas do golfe feminino e masculino – a juntarem-se às outras 12 formações que irão representar os seus países, sendo cada seleção nacional constituída por dois jogadores do European Tour.

O excitante torneio de dois dias será jogado pela primeira vez a uma sexta-feira, concluindo-se no sábado.

Como Portugal recebe ao mesmo tempo a UEFA Nations League, e tanto a final como o confronto de atribuição dos 3.º e 4.º lugares estão marcados para domingo, dia 9 de junho, haverá um final de semana emocionante para os fãs portugueses de desporto e para os turistas de visita ao país, com duas competições desportivas entre seleções nacionais a realizarem-se em simultâneo mas sem justaposições de calendário.

O formato do GolfSixes provou ser um enorme sucesso no European Tour, ao ponto de o conceito ter sido adotado no Le Golf National, no programa que antecipou e criou um crescendo para a Ryder Cup de 2018. Mas é um formato que está igualmente a ser bem-sucedido ao nível das etapas de formação do golfe juvenil.

A Golf Foundation, uma instituição de solidariedade social com o objetivo de levar o golfe a jovens e crianças, associou-se ao European Tour, ao R&A, à England Golf, Wales Golf e Scottish Golf para lançar uma Liga de GolfSixes para juniores em toda a Grã-Bretanha.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Desde maio, 24 campeonatos foram realizados em 22 regiões do Reino Unido, envolvendo 112 clubes de golfe e quase 1.500 jovens golfistas. Um relatório preliminar mostra que quase 30% dos participantes foram jovens jogadoras. O conceito dos GolfSixes também está a fazer o seu caminho na Bélgica, Dinamarca, França e Holanda.

O Oitavos Dunes está classificado no 55.º lugar da lista dos cem melhores campos de golfe do mundo da Golf Magazine e em Portugal é o n.º1. Este campo recebeu o Open de Portugal em quatro ocasiões, primeiro em 2005, quando Paul Broadhurst venceu, e depois em três anos seguidos, de 2007 a 2009, com o título a ser conquistado por Pablo Martín Benavides, Grégory Bourdy e Michael Hoey.

Veja mais em www.golftattoo.com