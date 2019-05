Futebolistas e dirigentes detidos por alegada manipulação de resultados

Vários jogadores da primeira e segunda liga espanhola de futebol foram detidos esta terça-feira por suspeitas de terem criado uma organização para manipular os resultados de jogos e obter benefícios em apostas desportivas, noticia a agência EFE.

Um dos detidos, o ex-jogador do Real Madrid Raúl Bravo, seria o cabecilha desta organização criminosa, tendo ainda sido detidos Borja Fernández, do Valladolid (que se retirou do futebol no final desta temporada), Ínigo López, jogador do Deportivo da Corunha, Samuel Saiz, jogador do Getafe, por empréstimo do Leeds, e Carlos Aranda, ex-jogador de várias equipas da primeira divisão.

Também foram detidos pela polícia Agustín Lasaosa, presidente do Huesca, clube no qual alinha o defesa português Luisinho, e Juan Carlos Galindo Lanuza, chefe dos serviços médicos do mesmo clube. As autoridades também estão a considerar este dirigente como outro dos cabecilhas desta organização criminosa. O clube assegura estar “tranquilo”, informou o diário AS.

Todos os detidos são suspeitos de organização criminosa, corrupção e branqueamento de capitais. A operação está a ser desencadeada pela Polícia Nacional espanhola, em cooperação com a LaLiga, Europol e a Direcção-Geral de Controlo do Jogo.

A polícia espanhola começou esta operação desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, a partir de uma denúncia que, segundo a EFE, foi apresentada em Maio de 2018, sobre a manipulação de resultados de um jogo entre o Huesca e o Nástic, no final da última temporada desportiva, 41.ª jornada da segunda liga espanhola. Há também outros jogos do primeiro e segundo escalão sob investigação.