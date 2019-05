Miguel Cardoso é o novo treinador do AEK de Atenas

O AEK de Atenas, da Grécia, anunciou esta terça-feira a contratação do treinador português Miguel Cardoso. Os gregos serão a terceira aventura no estrangeiro do técnico de 47 anos.

O clube helénico terminou esta temporada em terceiro lugar no campeonato grego, vencido pelo PAOK, foi finalista da Taça da Grécia e ficou pela fase de grupos da Liga dos Campeões, em quarto lugar no grupo E, abaixo de Benfica, Ajax e Bayern de Munique, com zero pontos. O AEK tem no plantel os futebolistas portugueses Hélder Lopes e André Simões, bem como o defesa brasileiro Rodrigo Galo, ex-Paços de Ferreira e Gil Vicente.

Miguel Cardoso estava livre desde Março, altura em que foi despedido dos espanhóis do Celta de Vigo. No início desta temporada, o antigo treinador do Rio Ave tinha assumido inicialmente o comando dos franceses do Nantes, clube em que também saiu em Outubro devido aos maus resultados, quando a equipa estava na zona de descida.

O AEK terá o terceiro treinador português na história depois das passagens de Fernando Santos (2001/02 e 2004/06) e José Morais (2016/17). A apresentação de Miguel Cardoso será na quinta-feira, às 17h (15h em Portugal continental).