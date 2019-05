AnaMary Bilbao: pensar “o eterno retorno” na fotografia

O conceito do eterno retorno remete para uma ideia de repetição em que a extinção e a criação fazem parte de um ciclo incessante. Será que cada série de eventos está fadada a reproduzir-se eternamente? Será que a História está condenada à repetição? São estas as questões que conduzem um trabalho de impressão inédito que a artista luso-espanhola AnaMary Bilbao apresenta agora no MAAT, no âmbito do Prémio Novos Artistas Fundação EDP, do qual é uma dos seis finalistas.

