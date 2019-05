Portugal Legends: as velhas camisolas da selecção são novas

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lançou esta semana a colecção “Portugal Legends”, com réplicas de camisolas usadas pela selecção nacional durante as décadas de 1950, 1960 e 1970.

A FPF foi à procura dos “maiores coleccionadores de camisolas no mundo” e encontrou as “três originais pretendidas nas mãos de um português a residir no Reino Unido”, explica em comunicado. A partir daí, trabalharam com o centro tecnológico têxtil CITEV, “para analisar a malha em termos de composição e construção”. As peças foram depois produzidas por uma fábrica têxtil, no norte do país, sendo que de toda a fase de acabamento é feita à mão.

“Em nome do rigor histórico, a FPF fez questão de garantir que pormenores como o tecido e o design das camisolas originais se manteriam inalterados nas suas novas edições”, aponta ainda a FPF.

Além das camisolas, a colecção — cuja campanha é figurada pelos jogadores Bernardo Silva, Danilo e Bruno Fernandes — inclui também um casaco, três T-shirts com fotografias da equipa de 1966 — “conhecida como ‘Os Magriços’” —, uma bola de pele e dois cachecóis. As peças de edição limitada estão à venda na loja online da FPF, até esgotarem.

“A FPF já lançou uma camisola comemorativa dos 30 anos da conquista do Campeonato do Mundo de sub-20 de Riade (1989)”, esclarece o departamento de comunicação da organização, “mas esta é a primeira colecção dedicada a homenagear selecções passadas”.