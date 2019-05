100 anos. A importância de São Tomé e Príncipe na Teoria da Relatividade de Einstein

Passaram-se 100 anos desde que a Teoria da Relatividade Geral de Einstein foi comprovada na ilha do Príncipe e Marcelo Rebelo de Sousa não deixará passar a data em branco. No âmbito destas comemorações, o Presidente da República português dirige-se esta terça-feira a São Tomé e Príncipe para participar numa observação nocturna das estrelas.

Foi a 29 de Maio de 1919, durante a observação de um eclipse lunar a partir da Roça Sundy, na ilha do Príncipe, que os astrónomos liderados pelo britânico Arthur Eddington validaram o encurvamento gravitacional da luz, provando que Albert Einstein estava certo.

Agora, 100 anos depois, o chefe de Estado português dirige-se à ilha do Príncipe para participar nas iniciativas que assinalam a comprovação da teoria do físico alemão. Segundo o programa oficial, Marcelo Rebelo de Sousa chega à ilha do Príncipe esta terça-feira pelas 17h locais (mais uma hora em Lisboa), sendo recebido com honras militares. Ao início da noite terá um encontro com o Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, seguindo-se uma recepção oficial, na capital do Príncipe, Santo António. Depois, o Presidente participa numa observação nocturna de estrelas, na baía de Santo António, uma das iniciativas previstas nas comemorações, que decorrem até quarta-feira.

Na quarta-feira será ainda inaugurado o Espaço Ciência e História Sundy, na Roça Sundy, local onde Eddington comprovou a teoria da relatividade do físico alemão.

Em 1919​, o fenómeno foi observado igualmente no Sobral, Ceará (Brasil), que também acolhe iniciativas, por estes dias, estando ainda patente em Lisboa uma exposição no Museu da História Natural e da Ciência (naquela época, Portugal cedeu apoio logístico às expedições científicas).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O chefe de Estado português tinha anunciado esta deslocação, em Julho do ano passado, durante o encontro “Ciência 2018”, no Centro de Congresso de Lisboa, que contou com a participação do então ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação são-tomense, Olinto Daio.

À data, dirigindo-se a Olinto Daio, Marcelo Rebelo de Sousa declarou: “Senhor ministro de São Tomé e Príncipe, e bom amigo, ainda não há muito tempo nos encontrámos lá, e lá voltarei em Maio do ano que vem, para a celebração a propósito da comprovação da teoria da relatividade, na ilha do Príncipe”.

Marcelo Rebelo de Sousa realizou uma visita de Estado a São Tomé e Príncipe entre 20 e 22 de Fevereiro de 2018. Depois, passou pelo país no âmbito de uma visita às tropas portuguesas destacadas na República Centro-Africana e, em Março deste ano, esteve novamente em São Tomé no âmbito da sua visita de Estado a Angola.