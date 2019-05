Francisco Salvação Barreto ao vivo no auditório do PÚBLICO

Nascido em Lisboa, em 1982, Francisco Salvação Barreto deixou-se conquistar pelo fado muito novo, quando aos 12 anos ouviu João Ferreira-Rosa. Depois conheceu e aprendeu a admirar outras vozes: Maria Teresa de Noronha, Carlos Ramos, Fernanda Maria, Alfredo Marceneiro, Beatriz da Conceição, Fernando Maurício, Vicente da Câmara.

Aos 17 anos já imergia nas noitadas fadistas, começando depois a cantar com regularidade em casas fado. Em 2018 lançou o primeiro disco, com Camané na direcção de voz, depois de assegurar repertório próprio. E nele canta, com música de fados tradicionais, letras de Aldina Duarte, Domingos Gonçalves Costa, João Mário Veiga, João Monge, José Luís Gordo ou Maria do Rosário Pedreira, mas também poemas de Fernando Pessoa, Miguel Torga ou Pedro Homem de Mello.

Francisco Salvação Barreto actua ao vivo no CCB, no dia 7 de Junho, às 21h, no ciclo Há Fado no Cais.