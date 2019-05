O Casal da Mira, na Amadora, está “cercado” por uma via rápida. Passam a grande velocidade os carros que usam as estradas dentro do bairro para fugir ao trânsito. Na rua brincam crianças. Do outro lado, depois do passeio, um enorme descampado vai dar ao centro comercial – no caminho os moradores criaram hortas que os abastecem de legumes. Ângelo Ribeiro, 13 anos, fez-nos uma visita guiada.