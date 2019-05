Ministério Público pede pena máxima para filho que degolou mãe

O Ministério Público (MP) quer que Nuno Teixeira, o homem de 24 anos suspeito de ter degolado a mãe em Almada no ano passado, seja punido com uma pena entre 23 e 25 anos de cadeia.

O arguido torturou a mãe até à morte, defendeu o procurador do julgamento, João Davin: “A própria vitima percebeu que ia morrer às mãos do filho”. Esta segunda-feira estão a decorrer as alegações finais deste caso no Tribunal de Almada. Munido com uma apresentação de powerpoint com imagens da casa da vítima, o magistrado explicou não existirem vestígios de luta na casa e que até a carteira da progenitora, Etelvina, estava arrumada e no lugar.

A discussão do jovem com a mãe terá ocorrido no quarto desta última, tendo em conta as declarações do arguido à Policia Judiciária.“A quantidade de sangue em cima da coberta da cama mostra que foi efectivamente ali que o crime foi cometido ali”, explicou o MP, sublinhando que o arguido atirou a mãe de 49 anos para cima da cama e que foi ali que desferiu os primeiros golpes com a faca.

Para o magistrado, uma segunda versão que o arguido apresentou dos acontecimentos, segundo a qual a mãe fora afinal morta por três pessoas por causa de dívidas que tinha, não colhe: “É uma versão que não pode ter qualquer suporte”, disse, uma vez que o local era muito pequeno e a presença de tantas pessoas iria apresentar uma cena de crime muito maior. E se houvesse uma questão de dinheiro ou uma dívida, a mala e a carteira teriam sido mexidas”.

“Tenho dificuldade em ver estas fotografias. Em 31 anos de magistratura nunca vi nada assim”, desabafou João Davin, que mostrou em tribunal imagens chocantes do local do crime, prevenindo antes os presentes na sala de audiências do que ia fazer. Mas ninguém abandonou o local.

“Com a força exercida pelas facadas do filho, a vítima caiu da cama”, descreveu, acrescentando que a vítima terá derrubado as fotografias que estavam em cima de uma mesa de cabeceira. “O arguido teve a frieza, a calma e a serenidade completa de tentar fazer uma limpeza do local do crime”, prosseguiu, acrescentando que depois da tentativa de limpeza Nuno Teixeira ainda colocou o balde e os panos nos locais de arrumação habituais. Só alguém muito frio e focado conseguiria cometer este crime, observou ainda João Davin.

Nuno Teixeira nunca olhou para as fotografias. Manteve sempre a cabeça baixa.