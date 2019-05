Carla e Pedro nasceram no Bairro Rainha D. Leonor, com vista para o local onde o Douro se funde com o mar. Sempre que se falou que o bairro ia abaixo, fincaram o pé. Agora, pagam 140 euros por um T3 duplex camarário, com salamandra e estores eléctricos, numa das zonas mais cobiçadas do Porto.