Bairros sociais: uns arredados da cidade, outros ao lado dos ricos

Os habitantes do Bairro Rainha D. Leonor, a poucas passadas do rio Douro, no Porto, são uma espécie de gauleses pobres rodeados de condomínios ricos por todo o lado. “É o bairro mais bonito da cidade”, resume Carla Machado. Foi em Janeiro que ela e outros moradores tiveram direito a casa nova. No caso de Carla, um T3 duplex, salamandra e estores eléctricos, perto do sítio onde o Douro se funde com o mar. Pela renda desta casa, onde também vivem o marido, o filho de ambos, a nora e as duas netas, a câmara cobra 140 euros mensais. O projecto tem sido apresentado com o rótulo de “habitação social de luxo”.

