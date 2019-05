O álbum de fotografias da noite europeia

Domingo foi dia eleger os representantes nacionais para o Parlamento Europeu. De noite, o PÚBLICO acompanhou as reacções de vários políticos aos resultados. O PAN (Pessoas-Animais-Natureza) foi das grandes surpresas, com os gritos dos apoiantes – "EuroPAN! EuroPAN" – a ouvirem-se pela sede do partido, na Almirante Reis, em Lisboa. Nos restantes partidos, as reacções dividiram-se entre a alegria e a desilusão, com a taxa de abstenção a ser descrita como uma derrota para todos.