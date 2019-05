Associação de Viana do Castelo lança crowdfunding para criar abrigo para gatos

A associação Gatos de Ninguém, de Viana do Castelo, lançou uma campanha de angariação de fundos para comprar contentores que permitam criar um abrigo para os animais, na sequência da venda do imóvel que actualmente ocupa. Em declarações à agência Lusa, Feliciano Silva explicou que “a casa emprestada que a associação ocupa há dois anos, situada no centro da cidade, está à venda, que, a concretizar-se, deixará os animais sem um tecto”.

O responsável adiantou que a campanha de financiamento colaborativo, que decorre até ao dia 9 de Julho, visa angariar 17 mil euros para a aquisição de contentores pré-fabricados “que permitam, sem grandes construções, criar um abrigo para os 62 gatos da associação”. Feliciano Silva explicou “que a campanha conta até hoje com 420 euros de donativos”. De acordo com as estimativas da associação, são necessários “15 mil euros para a aquisição dos contentores, cerca de mil para a montagem e outros mil para a instalação da rede eléctrica”.

Os contentores serão instalados num terreno cedido por um elemento da associação, em regime de comodato, situado na freguesia de Santa Marta de Portuzelo. Em Outubro de 2018, naquele terreno, a associação inaugurou a primeira fase do gatil, num investimento de cerca de 13 mil euros.

“O objectivo deste gatil é continuar o trabalho com animais de rua sem acesso a cuidados de saúde básicos, alimentação suficiente, abrigo ou conforto, vítimas de fome, doenças e maus-tratos, condenados a existências curtas e sem qualidade de vida”, lê-se na campanha de crowdfunding.

O projecto de criação da associação Gatos de Ninguém nasceu em 2013. Em Novembro de 2014 foi legalmente constituída. Tem 45 sócios (amigos) pagantes. É uma associação sem fins lucrativos que “através de um grupo de voluntários dá resposta aos animais em risco, particularmente às colónias de gatos errantes, com o propósito maior de reduzir o número através da esterilização (Programa CED) e de promover a saúde pela prestação de cuidados veterinários”.

A par desta associação, também a Associação Vila Animal recolhe, trata e encaminha para adopção cães e gatos no concelho, sendo que as duas contam anualmente com um apoio financeiro da autarquia. Viana do Castelo é um dos municípios servidos pelo canil intermunicipal do Alto Minho, construído pela Comunidade Intermunicipal e instalado em Ponte de Lima.