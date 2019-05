Suspeito de ataque em Lyon detido

Três dias depois do ataque que feriu 13 pessoas em Lyon, a polícia francesa prendeu um homem de 24 anos suspeito da autoria da explosão que está a ser tratada como um ataque terrorista, de acordo com o Le Monde.

Na noite de sábado, a polícia francesa publicou no Twitter duas fotografias do suspeito que largou um pacote em frente a uma padaria na rua Victor Hugo. As fotografias mostram um homem a pedalar numa bicicleta e a carregar uma mochila preta.

Foram encontrados vestígios de ADN nos destroços do explosivo, que tudo aponta serem do autor do ataque.