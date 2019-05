De Matosinhos sai uma ideia para Nova Iorque que vai de trotinete

São 150 trotinetas, para já, que em Matosinhos vão circular no sentido contrário de uma pegada ecológica negativa. Em Abril deste ano, o programa WeShare by AYR já tinha arrancado em fase de teste na empresa que o desenvolveu – o CEiiA –, para os seus funcionários. A partir desta segunda-feira este sistema que beneficia quem opta por um meio de transporte mais amigo do ambiente alargou-se a todos os matosinhenses, uma semana depois de o programa ter sido apresentado em Nova Iorque, no evento Cidades Inteligentes, onde despertou o interesse do município, que no final do último trimestre deste ano o irá acolher.

Este sistema arranca na cidade onde tem sede a empresa responsável pela medida. A ideia será replicá-la noutras cidades do país e além fronteiras. Nova Iorque servirá de porta de entrada para o mundo. Em Portugal, além de Matosinhos, Cascais será a que está mais próxima de aderir.

Não é que não existam noutras cidades disponível o acesso a esta nova forma de mobilidade mais verde. O que este sistema tem de diferente reside na forma como se beneficia o utilizador. O CEiiA criou uma unidade de crédito – o AYR. Esta “moeda” será usada para troca por bens e serviços, resultado da opção por este meio de transporte.

Para já, os serviços, deste projecto “pioneiro a nível mundial”, que estão ao dispor de quem adere à iniciativa resumem-se à “compra” de mais tempo de utilização das trotinetes, diz-nos a a responsável pelas Cidades, do CEiiA, Catarina Selada, presente na viagem inaugural desta segunda-feira com partida do mercado municipal. Mais tarde, o objectivo será integrar esta medida noutras formas de compensação directamente ligadas a outros meios de transporte que passem pela não utilização do automóvel, como por exemplo em descontos nas ligações que existem feitas por autocarro. Só depois é que serão estabelecidas parcerias com estabelecimentos comerciais do concelho para que possam ser efectuadas compras em troca de AYRs. A autarquia já avançou que a médio prazo será possível comprar produtos biológicos no mercado municipal em troca de créditos.

Para que o AYR tenha valor, é necessário primeiro medir o valor de CO2 evitado pela utilização das trotinetes. Nesta fase, será necessário primeiro descarregar a aplicação móvel desta unidade de crédito. Ao mesmo tempo terá que ser igualmente descarregada a aplicação do único operador em função no concelho – a Flash, que já opera nos concelhos vizinhos da Maia e Gondomar. A primeira serve para medir os valores de emissão de CO2 que foram evitados. A segunda é necessária para levantar uma das trotinetes, num dos 35 pontos actualmente disponíveis. Na mesma aplicação é possível encontrar os postos existentes. Mais tarde, será apenas necessário descarregar a aplicação do operador em questão, onde estará integrada a contabilização das emissões evitadas, convertidas em AYRs.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com o vereador da Mobilidade de Matosinhos, José Pedro Rodrigues, já existem mais operadores interessados. Este é o primeiro de outros que entrarão em circulação. A Flash foi o primeiro a entrar na corrida com metade dos veículos que entrarão em circulação. O objectivo é chegar às 300 trotinetes só deste operador. De acordo com a afluência o número pode ser ajustado.

Em Matosinhos, que agora adere às trotinetes, foi necessário regulamentar a forma como irão operar. Devido às diferenças de materiais usados para o piso, nesta cidade, estes veículos terão que estar adaptados com rodas de maior dimensão e uma suspensão reforçada para resistir ao paralelepípedo. O regulamento passou na última reunião do executivo municipal da semana passada.

Catarina Selada sublinha que esta forma de compensação, que afirma ser “pioneira a nível mundial” é para escalar a uma escala global. O primeiro passo foi dado na semana passada em Nova Iorque, onde foram assinados acordos preliminares para exportar o modelo. Em Portugal começa-se por Matosinhos, mas não apenas com as trotinetes: “Brevemente o sistema estará integrado também nas plataformas de partilha de bicicletas”.