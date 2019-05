Câmara do Porto quer preservar a única casa de Raul Lino na cidade

A Câmara do Porto considera importante manter de pé aquela que será a única casa de Raul Lino na cidade, e notificou o promotor de um empreendimento que previa a demolição deste edifício de que indeferirá o projecto, se ele não for alterado. A posição foi assumida pelo vereador do urbanismo, numa reunião com os interessados, após um parecer da Divisão de Património Cultural do município, que alertou para a importância da preservação da moradia, ainda que esta não esteja classificada.

Continuar a ler