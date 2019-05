Volotea já liga Porto a Bilbau e sonha com mais rotas

A Volotea, companhia aérea de voos de baixo custo, fez esta segunda-feira a apresentação oficial da ligação directa entre Porto e Bilbau. A rota, já iniciada em Abril, registou, segundo a empresa, uma taxa de ocupação de 91% nos dez voos realizados. Em Maio, o número de voos subiu para 18, com a taxa de ocupação a atingir os 94%.

A ligação, uma das 41 novas da Volotea em 2019, tem previstos 150 voos e 18.500 lugares até ao final do ano. A rota marca o regresso da empresa ao Porto, onde, logo no seu ano de estreia, em 2012, assegurou brevemente uma ligação a Veneza. ​Em Portugal, a companhia já estava actualmente em actividade no aeroporto de Faro.

Uma pesquisa no site da empresa permite encontrar voos entre o Porto e Bilbau disponíveis todas as semanas até ao final do ano, com preços a começar nos 26,72 euros para a cidade espanhola e viagens de regresso ao Porto a partir dos 19 euros.

A ligação ao País Basco tem partidas todas as quintas-feiras às 21h (chegada a Bilbau às 23h10) e todos os domingos às 20h30 (chegada às 22h40). No sentido inverso, os voos são às 20h20 de quinta-feira (chegada ao Porto às 20h35, hora local) e às 19h50 de domingo (chegada às 20h05).

Na apresentação das operações no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Carlos Cerqueiro, director de Desenvolvimento Empresarial da Volotoea, realçou a importância da aposta no Porto, não só pelo crescimento da cidade, mas também por ser um aeroporto “com muito potencial”. Cerqueiro afirma que a Volotea não inicia operações num aeroporto “para ter só uma rota” e que, por isso, a ideia é aumentar a frequência dos voos entre Porto e Bilbau e, “caso exista uma procura significativa”, criar mais rotas para a Invicta.

Foto Reuters

Já Fernando Vieira, director do aeroporto do Porto, mostrou-se satisfeito com a nova ligação que, refere, representa “mais um sinal do crescimento” do aeroporto e da região Norte, lembrando ainda que, nos próximos dias, a brasileira Azul vai estrear voos directos para São Paulo e, a partir de Julho, a Emirates garantirá voos para o Dubai.

Fundada em 2012, a Volotea é uma companhia que promete voos de baixo custo entre cidades europeias de pequena e média dimensão. Actualmente, a companhia aérea apresenta 319 rotas que ligam 83 cidades europeias de 13 países.

Texto editado por Luís J. Santos