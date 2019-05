É o primeiro hotel do mundo em forma de guitarra. É Hard Rock

Uma guitarra eléctrica com 137 metros de altura e pele de vidro – não faltam sequer as cordas, apenas o braço fica à imaginação. Lá dentro, 638 quartos e suítes de luxo, virados para uma Flórida ensolarada – e com promessa de “pores-do sol carregados”.

É assim que se apresenta o Guitar Hotel, anunciado como o “primeiro hotel do mundo em forma de guitarra”, principal atracção do mega-projecto de expansão do Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, inaugurado em 2004 na costa este dos Estados Unidos.

Foto DR

Além do melodioso edifício, o complexo turístico do grupo Hard Rock, que em Portugal tem casas em Lisboa e no Porto, vai integrar uma nova Torre Oásis, com mais 168 quartos, suítes e piscina privada, além da “experiência Bora Bora”, um enclave privado com cabanas luxuosas e serviço de mordomo junto a um lago. Somando o existente Hard Rock Hotel, serão mais de 1200 unidades de alojamento.

Mas há muito mais para explorar no renovado resort. Com um investimento de 1,34 mil milhões de euros (1,5 mil milhões de dólares), o projecto de expansão inclui uma novíssima sala de espectáculos com capacidade para 6500 pessoas (os Maroon 5 inauguram o palco a 25 de Outubro), spa, sala de convenções, lojas, restaurantes, um bar de piscina que promete “rivalizar qualquer pool party de Las Vegas” e uma enorme zona de lazer, onde não falta uma “praia” de areia e espreguiçadeiras ou um lago com o tamanho de três campos de futebol, onde será possível andar de canoa ou fazer paddle, entre outras actividades aquáticas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

DR DR Fotogaleria DR

Também o casino vai abrir de cara lavada, com novas salas de jogo. E anuncia-se uma experiência dedicada à memorabília - porque, claro, o rock será obrigatório no renovado empreendimento do grupo empresarial que o multiplicou em cafés e bares pelo mundo fora.

O resort fica em Hollywood, no estado da Flórida (não confundir com a homónima cinematográfica, na Califórnia) e reabre portas a 24 de Outubro. As reservas no hotel ficam disponíveis online a partir de 24 de Julho. Para já, ainda não foram revelados preços.