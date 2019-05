Turismo e cartões deixam cofres do Banco de Portugal com mais notas

No final do ano passado, o valor acumulado de depósitos em notas no Banco de Portugal (BdP) excedia em 17 mil milhões de euros o montante dos levantamentos efectuados. De acordo com o Relatório da Emissão Monetária de 2018, continua a haver mais notas a regressar ao banco central do que levantamentos, o que está relacionado com o turismo e com o recurso crescente ao pagamento com cartão.

“No final de 2018, o valor das notas depositadas no Banco de Portugal desde a introdução do euro excedia em 17 mil milhões de euros o valor das notas levantadas (14 mil milhões de euros no final de 2017)”, lê-se no relatório divulgado nesta segunda-feira.

Para o banco central, esta evolução é “consequência directa do grande número de notas de maior valor trazidas para o país pelos turistas, as quais, por excederem a procura, são entregues ao Banco de Portugal”. A crescente utilização dos cartões de pagamento, refere o BdP, “parece também contribuir, ainda que indirectamente, para este comportamento”, acrescentando que, ainda assim, a maior parte dos pagamentos, especialmente os de menor valor, são realizados em numerário.

O relatório revela que, ao longo do ano, foram levantados do BdP 11.261 milhões de euros em notas (mais 3,2% do que em 2017) e foram depositados 14.056 milhões de euros, “sobretudo por empresas de transporte e tratamento de valores, em nome das instituições de crédito”.

As notas de 20 e de 10 euros foram as mais procuradas em Portugal, ao representarem 47,5% e 40,1%, respectivamente, da quantidade de notas levantadas, enquanto a nota de 200 euros foi a menos requisitada.

Já a procura de moedas supera os depósitos realizados no BdP, que atingiram o valor mais baixo desde a introdução do euro. Em 2018, foram depositados no Banco de Portugal 673 mil euros em moedas (760 mil moedas), o correspondente a 11% do valor depositado em 2017.

A redução acentuada dos depósitos em moeda, adianta o BdP, “reflecte uma maior recirculação de moedas sem passar pelo banco central, propiciada pelos requisitos estabelecidos pelo Banco de Portugal para o depósito de moedas e pela troca de excedentes entre as instituições de crédito”.

Ao longo do ano, foram levantados 31 milhões de euros em moedas (182 milhões de moedas). As mais procuradas foram as de um, de dois e de cinco cêntimos, enquanto a moeda de dois euros foi a menos requisitada e, simultaneamente, a mais depositada no BdP.

Para regularizar os excedentes acumulados de moeda de dois euros, o BdP trocou com o Banco Central da Eslováquia 10 milhões de moedas de dois euros por 20 milhões de moedas de um euro. Esta é a segunda operação de troca de moeda realizada por Portugal, depois de uma primeira realizada com a Irlanda em 2017 e que envolveu a troca de moedas de dois euros por moedas de um e de dois cêntimos.

O documento divulgado nesta segunda-feira revela ainda que, no ano passado, foram retiradas de circulação em Portugal 18.047 contrafacções de notas e 2801 contrafacções de moedas de euro. As contrafacções das notas de 20 e de 50 euros e da moeda de dois euros continuaram a ser as mais apreendidas. Em 2018, 56% das notas contrafeitas retiradas de circulação eram de 20 euros.

Portugueses ainda guardam 11,5 milhões de notas de escudo

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao longo de 2018, o banco central português trocou 48.903 notas de escudo no valor de 768 mil euros. No final do ano, refere a instituição, “continuavam em posse do público 11,5 milhões de notas de escudo passíveis de ser trocadas após essa data, no valor de 96,3 milhões de euros”.

Mais de um terço deste montante correspondia a notas de cinco mil escudos.

O BdP é responsável pela produção de notas de euro e pela colocação das notas e moedas em circulação. Desde a introdução do euro, foram imprimidas 211 milhões de notas de euro: 139 milhões de notas de 20 euros e de 72 milhões de notas de 5 euros.