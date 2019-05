Presidente do V. Guimarães demitiu-se do cargo

“Um permanente estado de guerrilha, intriga e insultos”. É este o retrato que Júlio Mendes, presidente do Vitória de Guimarães, faz do clube que dirigia até esta segunda-feira, data em que apresentou a demissão do cargo.

Em conferência de imprensa realizada nesta segunda-feira, Júlio Mendes e a restante direcção do clube minhoto, justificou a decisão com a sua “incapacidade” para gerir o clube nestas condições.

Numa comunicação sem direito a perguntas e na qual não esclareceu a sua disponibilidade para se recandidatar, Júlio Mendes falou de “um clube totalmente dividido entre os que estão a favor e contra a direcção que agora cai”, rematou. No entanto, garantiu que vai continuar a liderar a SAD – da qual é presidente por inerência – até que seja encontrada uma nova liderança.

Júlio Mendes cumpria o seu sétimo ano à frente do V. Guimarães, sendo que faltavam dois anos para terminar o actual mandato.