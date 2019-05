Pedro Proença recandidata-se à presidência da Liga de clubes

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, vai recandidatar-se a um segundo mandato à liderança do organismo nas eleições para o quadriénio 2019-2023, marcadas para 12 de Junho, disse nesta segunda-feira à Lusa o dirigente.

“Após reflexão ponderada e depois de receber, nas últimas semanas, inúmeras abordagens de apoio, decidi recandidatar-me à presidência da LPFP para o quadriénio 2019-2023”, anunciou o antigo árbitro, em comunicado.

Pedro Proença, de 48 anos, preside à LPFP desde Julho de 2015, quando derrotou nas eleições o antecessor, Luís Duque.

“Tenho plena convicção que, após um primeiro mandato que serviu para reformular e consolidar, é agora o momento de impulsionar, de forma decisiva, a LPFP, as suas competições e os seus protagonistas para um patamar de excelência nunca antes visto no que diz respeito ao seu inevitável processo de industrialização e modernização”, afirmou Pedro Proença.

O líder do organismo e recandidato ao cargo assumiu ainda “compromissos” com a “decisiva competitividade e internacionalização” das competições profissionais portuguesas.

“Acima de tudo, esta será uma candidatura de responsabilidade, credibilidade e de futuro”, assinalou.

A LPFP anunciou nesta segunda-feira a marcação de eleições para os órgãos sociais em 12 de Junho, entre as 14h30 e as 17h30, definindo como data limite para a entrega de candidaturas o dia 7 de Junho, entre as 10h30 e as 13h30.

Fundada em Fevereiro de 1978, a Liga organiza actualmente três competições: I Liga, II Liga e Taça da Liga.