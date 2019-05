João Sousa volta a cair à primeira em Roland Garros

João Sousa foi batido pelo espanhol Pablo Carreño Busta (0-3), nesta segunda-feira, voltando a “cair” na primeira ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam de 2019.

O vimaranense, 70.º colocado do ranking ATP, não conseguiu superar o amigo Carreño Busta (57.º ATP), que precisou de apenas três sets para assegurar a qualificação para a segunda eliminatória, pelos parciais de 6-3, 6-1 e 6-2, em 1h42m.

Apesar de não vencer um encontro desde o Open da Austrália, em Janeiro, e de ter contraído, um mês depois, uma lesão no ombro direito, Carreño Busta mostrou-se mais sólido e confiante no court número 5 de Paris, onde estabeleceu a igualdade no confronto directo com o minhoto (2-2).

João Sousa não viveu um dia assertivo na terra batida parisiense e, com 27 erros não forçados e apenas 21 winners (face aos 42 pontos ganhadores do adversário), foi afastado na estreia, à semelhança do sucedido há um ano, quando perdeu, então, com o argentino Guido Pella.

Consumado o desaire, João Sousa despediu-se da prova de singulares com um prémio de 46 mil euros, mas mantém-se em competição na vertente de pares, ao lado do argentino Leonardo Mayer.

Já Pablo Carreño Busta, de 27 anos, marcou encontro para a segunda ronda com o australiano Alex di Minaur (21.º ATP), que bateu na estreia o norte-americano Bradley Klahn, pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-4.