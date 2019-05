Há sete meses Pizzi melhorou o contrato, agora prolongou-o

Pizzi prolongou até 2023 o vínculo que o liga ao Benfica. O jogador português tinha contrato até 2022 e, caso cumpra até ao fim a nova ligação ao clube, ficará na Luz quase até aos 34 anos.

A renovação do contrato foi comunicada numa curta nota publicada nas redes sociais, nesta segunda-feira, com o jogador, de 29 anos, a surgir ao lado do presidente Luís Filipe Vieira.

Esta é a segunda alteração ao contrato do jogador em cerca de sete meses, depois de ter sido anunciada uma renovação - ainda que apenas com alterações salariais -, em Outubro de 2018.

Nesta temporada, Pizzi foi um elemento fulcral no Benfica, quer para Rui Vitória quer para Bruno Lage, e somou, na I Liga, 13 golos e 19 assistências. O jogador chegou ao Benfica em 2014/15, após passagens por Paços de Ferreira, Sp. Braga, Atlético de Madrid, Deportivo e Espanyol e, na Luz, já conquistou quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e duas Supertaças.

Ao site do clube, Pizzi abordou a importância da renovação como prova do peso que tem no plantel: “Já são cinco anos ao serviço do Benfica, sinto-me uma referência quer para os adeptos quer para todas as pessoas aqui dentro. Temos um plantel bastante jovem (...) sinto-me uma referência para todos eles. Estou muito orgulhoso por continuar a fazer parte desta família”.

“A minha época teve muita qualidade e estou feliz por isso. Em termos colectivos, acabámos a época com a reconquista e agora terminá-la assim, com uma renovação, é, sem dúvida, um motivo de orgulho para mim”, acrescentou o camisola 21 do Benfica.