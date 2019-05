Felipe vai deixar o FC Porto este Verão

Depois de Éder Militão, será Felipe a dizer adeus à cidade Invicta. O central brasileiro — que cumpriu três épocas ao serviço do FC Porto — deixou, na tarde desta segunda-feira, uma mensagem de despedida no Instagram.

“Foram 3 anos vivendo intensamente azul e branco com uma nova família que construí e que ficará marcada para o resto da minha vida! Só tenho a agradecer a todos os funcionários do clube, directoria, presidente, aos treinadores e companheiros com quem convivi nesse período”, pode ler-se na publicação feita pelo jogador brasileiro.

Nas três épocas que passou na Invicta, Felipe fez 142 jogos pelos “dragões”, marcando por 11 vezes. Desde Abril que o defesa é tido pela imprensa espanhola como um dos possíveis reforços do Atlético de Madrid, mas o FC Porto ainda não anunciou os detalhes da iminente transferência de Felipe.

