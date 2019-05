Aston Villa regressa à Premier League após três anos de ausência

Três anos depois de ter caído no segundo escalão do futebol inglês, o Aston Villa está de regresso à Premier League. Os “villains” garantiram a derradeira vaga entre a elite após baterem o Derby County por 2-1 na final do play-off de subida, em Wembley, e juntam-se a Norwich City e Sheffield United, promovidos directamente.

Este era um duelo com contornos especiais para dois velhos amigos e ex-companheiros de equipa: Frank Lampard, treinador do Derby County, e John Terry, adjunto de Dean Smith no Aston Villa, são dois históricos do futebol inglês que durante anos vestiram a camisola do Chelsea. Terry sorriu no final, deixando para Lampard o sabor amargo da frustração nesta época de estreia como treinador.

Para o Aston Villa tratava-se da desforra pela época passada. O clube também tinha chegado à final do play-off, mas em Wembley caiu perante o Fulham (1-0). Essa seria também a última partida da carreira de John Terry, capitão dos “villains” nessa ocasião. Um ano depois, a equipa de Birmingham regressou (com vários resistentes dessa final perdida) e desta vez teve motivos para celebrar no final.

Numa primeira parte disputada mas sem grandes situações de perigo junto das balizas, o Aston Villa adiantou-se no marcador pouco antes do intervalo. El Ghazi surgiu a cabecear na área para o golo do Aston Villa. No lado direito, Adomah tocou para Elmohamady, que fez o cruzamento teleguiado para a área onde surgiu El Ghazi a antecipar-se a Bogle e a mergulhar para o cabeceamento com que inaugurou o marcador.

Os “villains” entraram melhor no segundo tempo e ampliaram a vantagem aos 59’ com uma grande ajuda do guarda-redes do Derby County. Kelle Roos tentou agarrar uma bola que ganhara altura após um remate de El Ghazi contra um defesa, mas o guardião holandês deixou-a escapar por entre as mãos e McGinn estava no sítio certo para ampliar a vantagem do Aston Villa.

Instalava-se a urgência no Derby County, que desde 2007-08 não sabe o que é estar na Premier League. A equipa de Frank Lampard montou o cerco à área do Aston Villa e começou a tornar-se perigosa: Bogle entrou na área, passou por um adversário, mas o remate foi à malha lateral (71’), Marriott rematou cruzado, milímetros ao lado do poste, na sequência de um canto (76’). O golo surgiu finalmente aos 81’, num lance em que a defesa do Aston Villa não foi rápida a afastar a bola e ficou a ver o adversário jogar. Cruzamento na esquerda de Jozefzoon, Bogle tocou de cabeça para Marriott, que atirou para o fundo da baliza – ainda com um desvio de Waghorn.

O Derby County ainda acreditou que era possível. Mas o tempo esgotava-se e a vaga na Premier League – e o correspondente cheque de 106 milhões de euros – tinha o nome do Aston Villa. Os jogadores subiram à tribuna, ergueram o troféu e celebraram com champanhe. Em 2019-20 o emblema de Birmingham – um dos cinco clubes ingleses a pertencer ao grupo restrito de campeões europeus – volta ao topo do futebol inglês.