As lágrimas de Kit Harington ao conhecer o final de A Guerra dos Tronos

Os fãs da série A Guerra dos Tronos tiveram uma segunda oportunidade para se despedirem da série que, nos últimos oito anos, cativou milhões de espectadores. O documentário da HBO intitulado The Last Watch (A última vigília, em português) oferece a oportunidade de perceber em maior detalhe as diferentes etapas de produção — bem como a dimensão da equipa necessária para materializar cada episódio.

Se ainda não viu o último episódio, pare de ler aqui [ spoiler alert ]

O documentário mostra ainda o momento em que os actores têm conhecimento do destino final das suas personagens. O momento em que Kit Harington — que interpreta Jon Snow — descobre que irá matar Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) —, no último episódio é o que tem sido o mais divulgado nas redes sociais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Apesar de o elenco ter recebido o guião alguns dias antes da leitura de grupo, Kit Harington não o tinha lido: no momento em que é revelada a morte da Khaleesi [Daenerys], o actor leva as mãos à cabeça em choque, suspirando perante o olhar dos colegas, apanhados de surpresa com a reacção do britânico.

Do outro lado da mesa, Emilia Clarke sorria, deslizando na cadeira. Harington ficou perto das lágrimas, mas acaba por esboçar um ligeiro sorriso momentos depois, com a conclusão da leitura e da série.