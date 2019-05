Godspeed You! Black Emperor regressam a Portugal em dose dupla

Cinco anos depois de terem tocado no Nos Primavera Sound, os Godspeed You! Black Emperor (GY!BE) voltam a Portugal para concerto em nome próprio. A última vez que tiveram por cá um palco só para eles foi há 16 anos, quando passaram pelo Teatro Sá da Bandeira, no Porto, e pelo São Luiz Teatro Municipal –​ na altura estavam a promover Yanqui U.X.O., de 2002. De regresso a estas duas cidades para duas actuações, tocam a 9 de Novembro no Lisboa ao Vivo e um dia depois no Hard Club.

Servem também estas duas datas para assinalar o início da actividade da Amplificasom, que os traz a Portugal pela segunda vez – a primeira foi em 2012, no Amplifest. A 10 de Novembro, dia em que tocam no Hard Club, cumprem-se exactamente 13 anos desde que a promotora portuense organizou o seu primeiro concerto: uma actuação dos norte-americanos Enablers no entretanto extinto O Meu Mercedes é Maior do que o Teu, na Ribeira do Porto.

Foi o primeiro das centenas de concertos que se seguiram. Desse rol, fazem parte bandas que incluem membros dos GY!BE: a Amplificasom já cá trouxe os Thee Silver Mt. Zion, de Thierry Amar, Sophie Trudeau e Efrim Manuel Menuck. O último elemento também cá esteve, no ano passado, para concerto em nome próprio, no Passos­ Manuel. Este ano, em Outubro, passará também pelo Amplifest, o festival organizado por esta promotora, o baterista Aidan Girt, com os seus Some Became Hollow Tubes.

Os canadianos chegarão à Europa depois de uma digressão pelos Estados Unidos, em Agosto. Na bagagem trazem ainda o álbum Luciferian Towers, de 2017. Fundados em 1994, os GY!BE lançaram o primeiro de cinco álbuns, F♯ A♯ ∞, em 1997. Em 2003, depois de editarem Yanqui U.X.O., encerraram funções para regressarem em 2012 com Allelujah! Don't Bend! Ascend!. Desde então, já lançaram mais dois álbuns.