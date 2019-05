Madonna com dois novos concertos em Lisboa

A digressão Madame X, em que Madonna realiza uma série de concertos em salas de menor dimensão do que aquelas a que a superestrela da pop habituou o seu público nas últimas décadas, vai ter duas novas datas em Lisboa. Os dias 22 e 23 de Janeiro de 2020 juntam-se ao rol de concertos agendados e esgotados nos últimos dias para a cidade portuguesa, anunciou esta segunda-feira a promotora Everything is New.

Foi a procura e o facto de os três primeiros concertos (16, 18 e 19 de Janeiro) terem esgotado em cerca de meia hora no final da semana passada que fez com que a cantora tenha decidido adicionar mais datas para Lisboa — primeiro foi adicionada mais uma actuação, a de dia 21 de Janeiro, e esta segunda-feira juntam-se-lhe então mais dois dias de Madonna no Coliseu dos Recreios. De acordo com a promotora, os bilhetes para os dois novos espectáculos estão à venda na sexta-feira, 31 de Maio, a partir das 10h. O seu clube de fãs Icon terá um processo de venda antecipada a 29 de Maio.

As primeiras quatro datas representaram uma venda de 11 mil bilhetes, segundo disse a Everything is New ao PÚBLICO na semana passada. Lisboa é a primeira cidade europeia a receber a digressão Madame X, que começa a 12 de Setembro em Nova Iorque, e vai passar por várias cidades dos EUA, como Los Angeles (Novembro) ou Chicago (Outubro).