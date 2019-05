Uma semana e meia de estilo em Cannes

No sábado deu-se por concluída a 72.ª edição do Festival de Cannes 2019, com a entrega da Palma de Ouro para o filme sul-coreano Parasite, de Bong Joon-ho. Ao longo de uma semana e meia, a Croisette foi palco de algumas das melhores e mais recentes obras cinematográficas — mas também um espaço onde se cruzaram figuras de diferentes áreas, desde modelos a cantores, que rumam à cidade do sul de França para verem e serem vistos.

Elle Fanning, que fez parte do júri deste ano, foi também uma das figuras que mais se destacou pelas escolhas de guarda-roupa — desde o vestido em tom de pêssego da Gucci, que levou à cerimónia de abertura, ao conjunto de saia e blusa Dior com um corpete Agent Provocateur —, captando a atenção da imprensa de moda internacional.

Entre os nome mais conhecidos estiveram, por exemplo, Selena Gomez, que marcou presença na apresentação do filme The Dead Don't Die, com um conjunto de top e vestido Louis Vuitton e um enorme colar Bulgari. A modelo Bella Hadid destacou-se também, com um vestido encarnado esvoaçante Roberto Cavalli e outro de tule e folhos da Dior. A modelo portuguesa Sara Sampaio esteve em algumas das estreias, bem como na gala da amfAR, e ganhou lugar em várias listas dos mais bem vestidos.

De resto uma das figuras que mais se destacou na passadeira vermelha foi a actriz e modelo indiana Deepika Padukone, primeiro com um dramático vestido preto e branco Dundas, com um enorme laço, e depois com um vestido verde dominado por folhos e folhos de tule Giambattista Valli. Na fotogaleria, em cima, juntámos alguns dos looks que maior destaque tiveram em Cannes.