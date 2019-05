Dos subúrbios à capital para trabalhar: mais de 3 horas perdidas por dia

Num dia normal, Maria João Correia sai de casa, na Baixa da Banheira, concelho da Moita, às 7h10. Apanha um autocarro para o terminal fluvial do Barreiro, o barco para o Terreiro do Paço, o metro para o Jardim Zoológico e outro autocarro para a Estrada de Benfica. Num dia bom, a travessia demora uma hora e meia; num mau, duas. Ao fim do dia, o trajecto repete-se, desta feita no sentido contrário. “Depois disto tudo, uma pessoa chega ao trabalho com vontade de voltar para casa”, diz ao PÚBLICO a assistente de call center. Ainda assim, diz que "Lisboa só para trabalhar". Acredita que a qualidade de vida é melhor na margem sul do Tejo, onde o preço da habitação é também mais em conta. A esperança é um dia lá encontrar trabalho.