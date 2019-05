Marine Le Pen exige dissolução do Parlamento francês

Ainda antes dos resultados oficiais, Marine Le Pen apelou à dissolução da Assembleia Nacional após esta "vitória do povo" - há mesmo a correr nas redes sociais uma hashtag assim. "Perante o repúdio democrático que o poder sofreu esta noite, compete ao Presidente da República tirar as suas consequências. Não há outra hipótese, quanto a mim, que não seja dissolver a Assembleia Nacional e fazer um modo de escrutínio mais representativo da real opinião do país", afirmou a líder da extrema-direita, retomando velho cavalos de batalha seus.

