Nova consola de bolso põe utilizadores a dar à manivela

A Playdate quer dar nova vida ao mundo dos videojogos casuais, e mostrar que ainda há muito por onde inovar. A proposta é uma consola de bolso em que os jogos são todos a preto-e-branco e o utilizador não sabe nada sobre eles — qual o objectivo, história, personagens, ou modo de jogo — antes de os experimentar. Há uma nova aventura por semana. Para navegar em algumas, é preciso rodar uma pequena manivela do lado direito do aparelho (num dos jogos, por exemplo, a peça permite viajar para a frente ou para trás no tempo).

A consola, que foi apresentada esta semana, está a ser desenvolvida pela Panic —​ ​uma empresa conhecida por desenhar aplicações para sistemas da Apple há duas décadas e que começou recentemente a criar videojogos. O visual da Playdate, que lembra os primeiros aparelhos portáteis da década de 80 e 90, aproveita-se das saudades dos fãs de videojogos por aquela época (em 2016, as novas versões em miniatura das primeiras consolas da Nintento esgotaram rapidamente).

Mas a empresa diz que quer ir além nostalgia. “A Playdate é muito familiar e completamente nova”, explica a equipa na apresentação do aparelho. O ecrã de 2,7 polegadas é a preto-e-branco, sem luz de fundo, mas vem com Wi-Fi (para descarregar os jogos), e entradas para auriculares e USB-C. “É tentador comparar o ecrã com, por exemplo, o Game Boy original. Mas o ecrã do Playdate é diferente: não tem linhas a aparecer, nem fica desfocado, é extremamente nítido, e tem uma resolução muito mais alta”, clarifica a equipa.

Há uma temporada de 12 jogos originais incluída com consola. “[Os jogos] aparecem uma vez por semana, ao longo de 12 semanas, e serão uma surpresa: quando a luz de um novo jogo pisca nunca se sabe aquilo que se vai experimentar.”

O primeiro jogo disponível será uma aventura em que se tem de ajudar o protagonista a chegar a horas ao encontro com a namorada, evitando vários obstáculos pelo caminho. Não há muitos detalhes, mas a manivela vai permitir voltar ao passado, ou avançar até ao futuro, para evitar percalços.

O preço da consola deve rondar os 149 dólares.