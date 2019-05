Projecções: PS ganha, PSD pode ter a pior derrota de sempre em europeias

A projecção da RTP dá uma vitória ao PS nas eleições europeias, com uma votação entre os 30% e os 34%, elegendo entre oito a nove eurodeputados. O PSD fica em segundo lugar – mas ainda com alguma distância dos socialistas – com uma percentagem entre os 20 e os 24% (e com cinco a seis deputados). Actualmente, os sociais-democratas têm seis representantes no Parlamento Europeu.

Caso se confirme que o PSD não ultrapassa os 26% será o pior resultado de sempre em eleições europeias. A pior marca do PSD em europeias - a concorrer sozinho - aconteceu em 1999, com a votação de 31,11%.

A terceira força política é o BE, segundo esta projecção da RTP, com um resultado entre 9% e 12% (dois a três deputados). A CDU, como a quarta força, obtém entre 7% e 9%, elegendo dois deputados. O CDS é o penúltimo com uma votação entre os 5% e os 7%, podendo eleger entre um a dois eurodeputados. Dos partidos pequenos o único que elege um deputado é o Pessoas-Animais-Natureza (PAN), com uma votação entre 4% a 6%.

Também a sondagem a SIC, feita pelo ICS/ISCTE/GfK Metris dá o PS à frente com intenções de voto entre os 30,9 e os 34,9%, elegendo entre 8 e 9 eurodeputados. O PSD obtém entre os 21,8% e os 25,8%, podendo perder um dos seus representantes. O Bloco também surge como terceira força política, entre os 8,5% e os 11,5% (2 a 3 deputados). A grande surpresa é a eleição de um eurodeputado por parte do PAN, com 4,7% ou 7,3%, exactamente o mesmo resultado que o CDS-PP.

Já a CDU pode eleger entre 1 e 2 deputados com um resultado a variar entre os 5,3% e os 8,3%.

Sondagem Aximage coloca PSD na casa dos 25%

A sondagem à boca das urnas da Aximage para o Correio da Manhã e Jornal de Negócios não destoa muito das restantes. O PS, com uma projecção de 32,4%, mantém-se no intervalo entre 31,4 e 34,4%, e confirma-se como o partido mais votado em Portugal. Na melhor das hipóteses, pode eleger mais um eurodeputado do que os oito que tem actualmente.

Também o PSD se mantém no mesmo intervalo técnico das outras sondagens, embora com uma projecção ligeiramente superior (25,1%), podendo eleger um sétimo deputado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O terceiro partido mais votado é o BE, com 11,1% de projecção (e se assim for elege no mínimo dois deputados, com hipóteses de chegar ao terceiro assento).

Com 8,3%, a CDU perde um dos três assentos que detém hoje no Parlamento Europeu.

Nesta sondagem, o terceiro partido mais votado é o Aliança, mas sem possibilidade de eleger qualquer deputado. Nisso difere das outras duas sondagens à boca das urnas, que dão como certa a eleição de um eurodeputado do PAN.