Há vinte anos que o partido no Governo não ganhava as eleições europeias

Há vinte anos que o partido que exerce a governação em Portugal não ganha eleições europeias. Tal verificou-se nestas eleições com a vitória do PS e tinha acontecido em 13 de Junho de 1999, quando os socialistas venceram o acto eleitoral para o Parlamento Europeu, liderados pelo então primeiro-ministro, António Guterres.

A diferença é que o PS agora atingiu os 33,4 elegendo nove eurodeputados, há vinte anos, obteve 43,07% e conseguiu o score de doze eurodeputados, encabeçados por Mário Soares — numa época em que Portugal elegia 25 representantes nos hemiciclos de Estrasburgo e Bruxelas e não os actuais 21. O melhor resultado do PS em europeias surgiu nas eleições seguintes, a 12 de Junho de 2004, onde os socialistas liderados por Eduardo Ferro Rodrigues obtiveram 44,53% e os mesmos doze eleitos entre 24 representantes de Portugal, numa lista que acabou então liderada por António Costa, depois da morte em plena campanha de Sousa Franco, tendo o PSD como cabeça de lista João de Deus Pinheiro.

Agora com 22,2% e seis eleitos, em 1999, o PSD, teve 31,11% e a eleição de nove eurodeputados, era então presidido pelo recém-eleito líder, Durão Barroso e teve como cabeça de lista Pacheco Pereira. Refira-se que foi o PSD, o outro partido além do PS, a ganhar por duas vezes europeias enquanto desempenhava o Governo. Aconteceu com Cavaco Silva como primeiro-ministro em 18 de Junho de 1989, em que o PSD obteve 32,75% e elegeu nove dos 24 eurodeputados portugueses, numa lista liderada por António Capucho, quando o cabeça de lista do PS foi João Cravinho, que se ficou pelos 28,54% e elegeu 8 representantes.

E também com Cavaco Silva, em 19 de Julho de 1987, data das primeiras europeias em Portugal que decorreram em simultâneo com as legislativas em que Cavaco Silva atingiu a sua primeira maioria absoluta. Só que se para a Assembleia da República o PSD atingiu nesse dia a mítica meta eleitoral de 50,22%, ocupando 148 mandatos em São Bento, para o Parlamento Europeu o resultado foi de 37,45%, com 10 eleitos entre os 24 representantes de Portugal, sendo cabeça de lista Pedro Santana Lopes e a lista do PS era liderada por Maria de Lourdes Pintasilgo, que elegeu seis eurodeputados e teve 22,48%.

Numa eleição em que o número de partidos a chegar a Bruxelas era menor que hoje, o PCP, agora com 6,7 e dois eurodeputados, obteve então 10.32%, elegendo dois representantes, a primeira das quais Ilda Figueiredo. Também dois eurodeputados elegeu então o CDS numa lista encabeçada por Paulo Portas, com 8.16%, meta que não repete ficando-se pelos 6,1% e um eleito.