PURP em blackout: não comenta resultados eleitorais

O Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP) recusou-se este domingo a comentar os resultados das eleições europeias, alegando que está em blackout contra a comunicação social.

A agência Lusa contactou o cabeça de lista do PURP às europeias, Fernando Loureiro, que disse que o partido está em blackout e só aceitava comentar os resultados em directo na televisão ou na rádio.

Com 37 freguesias por apurar, o PURP tinha 12.466 votos, correspondentes a 0,42% do total, e era a 15.ª força política mais votada de entre as 17 que concorreram às eleições europeias.

O PURP não participou nas eleições europeias de 2014, pois só foi fundado no ano seguinte.