Maus tratos a idosos

Como seres humanos, desde que nascemos, estamos a aprender com aqueles que acompanham o nosso crescimento, e a nossa evolução na aprendizagem, que em conjunto com outros factores associados, são o suporte da nossa caminhada e nos ajudam a enfrentar problemas, a procurar soluções para os mesmos, tendo como referência aqueles que outrora nos deram a mão para aprendermos a caminhar.

A verdade é que a evolução dos tempos tem dado origem a alterações comportamentais em que o mais importante somos nós, pouco ou nada importando aqueles que estão à nossa volta. Na sociedade actual os valores morais e éticos estão alterados e para muitos cidadãos mais novos os idosos são alvos fáceis de faltas de respeito, usurpação dos seus pertences, e muitas vezes agressões físicas e privados de refeições condignas, o que revela a inexistência de consciência daqueles que praticam tal crueldade, que se esquecem que o mal que fazem, mais cedo ou mais tarde, recaí sobre eles.

Numa sociedade que supostamente é evoluída, mas onde somos frequentemente confrontados com situações de maus tractos a idosos, mostram-se insuficientes os meios humanos de proximidade, assim como pouco eficazes os actuais mecanismos de alerta, mas é preciso que se evolua na adopção de medidas preventivas e na punição exemplar dos agressores como forma de dissuadir a ocorrência ou a continuidade de casos.

Américo Lourenço, Sines

Autocarros da Carris

Na terça-feira de manhã, no trajecto da carreira 709 de Campo de Ourique para os Restauradores, tive oportunidade de observar as novas características, quer em design, qualidade dos materiais, sinalética, conforto e segurança dos veículos que começaram a circular este ano. Não faço ideia do custo de cada nova unidade e foi com os nossos impostos que os mesmos foram adquiridos, contudo considero que foi um dinheiro muito bem investido e que, ainda por cima, deu trabalho à indústria portuguesa.

José Luís de Oliveira Alves, Lisboa

Transportes públicos

Em 2013, a Estónia foi o primeiro país do mundo a tornar gratuitos todos os transportes públicos para os seus cidadãos. Apesar das duras criticas, a medida foi um enorme sucesso, com um aumento de 10% do número de passageiros e uma redução de 10% do congestionamento automóvel nos centros das cidades. Nos territórios rurais, os autocarros gratuitos aumentaram a mobilidade e o acesso ao emprego, registando-se uma redução acentuada do despovoamento. A perda de receita foi compensada com o aumento dos preços dos bilhetes para os turistas, que com o boom do turismo, deram um importante contributo para a sustentabilidade financeira do negócio. Outros países, como a França, Suécia, Alemanha já demonstraram interesse em seguir esta estratégia. Em Portugal, a redução do preço dos bilhetes é ainda um pequeno passo. Além disso, os utentes continuarão a desconfiar dos transportes públicos pela falta de conforto, pelo tempo de espera, atrasos, greves e mau desenho dos percursos. Só depois de construir uma rede de transporte adequada e acessível, é que podemos começar a penalizar as outras alternativas, como o automóvel privado.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim