Sismo de magnitude 8,0 abala o Norte do Peru

Um sismo de magnitude 8,3 na escala de Richter atingiu na madrugada deste domingo a região Norte do Peru, indicou o Serviço Geológico Colombiano. Um boletim preliminar do organismo indica que o sismo ocorreu às 2h40 locais (8h40 em Lisboa) e teve como epicentro um ponto no centro do Peru, tendo sido sentido com intensidade em toda a Colômbia.

Já os Serviços Geológicos dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) referem que o sismo teve uma magnitude de 8,0 na escala de Richter. O abalo foi sentido não só no Peru, mas também no Brasil, Colômbia e Equador. Segundo as autoridades norte-americanas, o epicentro do terramoto está a cerca de 180 quilómetros a este da cidade de Moyobamba e a uma profundidade de cerca de 105 quilómetros.

O Presidente do Peru, Martín Vizcarra, reagiu no Twitter, apelando à calma: “O forte movimento telúrico ocorrido nesta madrugada sentiu-se em várias regiões do país. Estamos a avaliar quais as zonas mais afectadas. A todos os nossos cidadãos peço que mantenhamos a calma”, escreveu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Instituto Geofísico do Peru (IGP), através da rede social Twitter, divulgou, de acordo com a agência de notícias Efe, que a essa hora foi registado um sismo de magnitude de 7,2 no Alto Amazonas peruano, a setenta quilómetros a sul do distrito de Lagunas e a uma profundidade de 141 quilómetros.

O sismo tem um grau de intensidade V na escala de Mercalli (que vai de I a XII, em numeração romana​), o correspondente a um sismo “forte”. Este tipo de sismos pode ser sentido fora de casa e as pessoas são acordadas pelo abalo, os líquidos oscilam ou extravasam e pequenos objectos podem ser derrubados. Também as portas podem oscilar, fechar ou abrir; os quadros e os estores movem-se e os pêndulos dos relógios param, iniciam ou alteram o seu estado de oscilação.