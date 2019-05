PSOE vence europeias, confirma bom momento e pode concentrar-se em formar Governo

Três eleições, três triunfos. É este o balanço do “superdomingo” espanhol para o Partido Socialista (PSOE), que conseguiu transportar o bom momento das legislativas do final do mês de Abril e sair por cima também nas europeias, autonómicas e municipais, todas realizadas no mesmo dia.

Um final feliz numa maratona eleitoral que fortalece o partido de Pedro Sánchez e que permite ao líder socialista apontar agora baterias para as negociações tendo em vista a investidura do Governo, novamente liderado por si.

Na corrida ao Parlamento Europeu, o PSOE conseguiu 28,4% dos votos, equivalentes a 18 eurodeputados – mais quatro que 2014 –, segundo as projecções já conhecidas. Os socialistas substituem, com esse resultado, o Partido Popular (PP), no primeiro posto da contenda europeia.

O partido de Pablo Casado foi, na verdade, o grande derrotado da noite, como já tinha sido nas eleições gerais do dia 28 de Abril. Os populares ficaram-se pelos 17,3% (11 eurodeputados), menos 11 pontos percentuais que o PSOE e menos 9% que o resultado obtido há cinco anos.

Um resultado fraco para um partido que já estava em queda livre com Mariano Rajoy e que não encontrou, com Casado, uma forma de travar a fuga de votos para outras forças à direita.

O único consolo do PP é que conseguiu manter-se por cima do Cidadãos, que desde as legislativas quer tomar o seu lugar de principal partido de oposição. Os liberais quintuplicaram a percentagem alcançada nas europeias de 2014 e conseguiram 16% dos votos (nove eurodeputados).

Unidas Podemos conseguiu 12,4% (sete eurodeputados) e o Vox ficou-se pelos 6,5% (quatro eurodeputados). O partido de extrema-direita estreia-se no Parlamento Europeu, mas perde algum fôlego em relação aos 10% que conseguiu nas legislativas.

Os secessionistas catalães Carles Puigdemont (auto-exilado na Bélgica) e Oriol Junqueras (detido em Espanha) também serão eleitos eurodeputados, de acordo com as projecções.

No que às eleições internas diz respeito, o PSOE conseguiu triunfos importantes na comunidade de Madrid, (que o PP dominava desde 1995), nas Ilhas Baleares e em Castela-La Mancha, entre outros. Para além disso, se se juntar ao Mais Madrid, a coligação que venceu câmara da capital, conseguem superar o bloco da direita, formado por PP, Cidadãos e Vox.

Em Barcelona, os resultados são muito aproximados e será preciso esperar os resultados finais (que vão ser divulgados neste domingo) para se perceber se Ada Colau (Barcelona en Comú) é reeleita ou se perde a câmara para Ernest Maragall (ERC, independentista catalã). O Partido Socialista da Catalunha surpreendeu na cidade condal e o seu candidato, Jaume Collboni, também se pode intrometer na contenda.