Mesa de Morgade, em Montalegre, encerrada com portões fechados a cadeado

A mesa de voto da Junta de Freguesia de Morgade, em Montalegre, estava fechada na manhã deste domingo, com os portões encerrados a cadeado, disse à agência Lusa o presidente da Junta local, José Nogueira. Este domingo é dia de eleições para escolher os deputados do Parlamento Europeu.

De acordo com o autarca local, “tudo indica” que o protesto estará relacionado com o descontentamento da população contra uma mina a céu aberto anunciada para esta localidade, numa altura em que já foi assinado o contrato de exploração entre o Estado português e a empresa Lusorecursos.

“Cheguei aqui à sede para abrir e tinha cadeados nos portões da entrada e nas portas introduziram chaves no interior e estamos agora a tentar resolver o problema para pôr a mesa de voto a funcionar”, contou José Nogueira, em declarações à Lusa.

Segundo o presidente da Junta, esta acção “vem do descontentamento existente relativamente à exploração das minas de lítio a céu aberto. Aliás colocaram cartazes junto do local, na rua principal alusivos ao “Não ao Lítio” por isso tudo indica que serão pessoas descontentes”.

A Associação Montalegre Com Vida, que está a ser criada para lutar contra a exploração de lítio na freguesia de Morgade, como forma de protesto, fez nos últimos dias um apelo à abstenção nas eleições de domingo.

“Para o próximo domingo, estamos a sensibilizar as pessoas para não irem votar. Ou seja, como protesto. E uma vez que são eleições para a União Europeia, que sabemos estar por detrás deste processo bem como o nosso Governo, estamos a sensibilizar as pessoas para que não se dirijam às urnas para votar”, afirmou à agência Lusa, na sexta-feira, Armando Pinto, porta-voz da associação que está em processo de legalização.

A população da freguesia, que agrega as aldeias de Morgade, Carvalhais e Rebordelo, está a mobilizar-se contra a mina a céu aberto anunciada para estas localidades.

Também o presidente da Junta de Morgade, José Nogueira, disse anteriormente que “há uma incompatibilidade muito grande” entre a mina e a classificação deste território como Património Agrícola Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e a Reserva da Biosfera declarada pela UNESCO.

A Lusorecursos já anunciou um plano de negócios para Montalegre, onde prevê investir cerca de 500 milhões de euros, criar à volta de 500 postos de trabalho e implementar uma unidade industrial. José Nogueira referiu na ocasião que, enquanto presidente de junta, não fica “indiferente”, contudo frisou que não quer “investimento e empregos a qualquer custo”.

As assembleias de voto para eleger os deputados ao Parlamento Europeu abriram neste domingo às 8h e permanecerão abertas até às 19h. Em Portugal, estão recenseados cerca de 10,7 milhões de eleitores para a votação de hoje, mais de um milhão do que na anterior eleição para o Parlamento Europeu, em Maio de 2014. Cerca de 400 milhões de eleitores dos 28 países da União Europeia elegem os 751 lugares do Parlamento Europeu, Portugal elege 21 deputados.