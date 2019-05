Com cães, coletes amarelos ou trajes típicos, europeus votam nos 751 lugares do Parlamento Europeu

A maioria dos países da União Europeia vota neste domingo para eleger os representantes nacionais para o Parlamento Europeu, num total de 751 eurodeputados. Alguns países, como o Reino Unido ou a Holanda, já votaram — mas a grande afluência às urnas (e também a divulgação dos resultados eleitorais) acontece este domingo.

Desde pulseiras oferecidas aos cidadãos que votam pela primeira vez na Hungria aos coletes amarelos em Bruxelas, os cenários de fundo nos locais de votação são diversos. Com filhos, com cães ou cavalos, com bengalas ou trajes típicos, todos vão parar às urnas. “Todos” é uma expressão, já que abstenção mantem-se elevada nestas eleições europeias.